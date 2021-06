"Deberían esperar sentados", dice Rodolfo Villalobos a quienes piden su renuncia

Los malos resultados de la Selección Nacional han levantado voces que piden la salida de Rodolfo Villalobos de la Fedefútbol y este viernes en la presentación del nuevo entrenador, Luis Fernando Suárez, el directivo dejó clara su posición al respecto.



“Aquí estamos para sumar, así que los que están esperando que eso suceda (renunciar) deberían esperar sentados, porque eso no va a suceder”, dijo el presidente.

“Yo quisiera pedir de forma respetuosa, ya lo dije y lo reitero, no sé si es la necesidad que tienen de que vaya a renunciar, no voy a renunciar, y ya se lo quiero decir a aquí a Cristian (el periodista de la consulta), a usted a La Nación y a quien esté con esta necedad de si voy a renunciar, no lo voy a hacer, por eso estoy acá”, señaló Villalobos.

El federativo explicó por qué, desde su punto de vista, se ha dado la necesidad de cambiar de timonel en este momento.

“Siempre cuando uno apuesta por un técnico apuesta por un proceso completo, pero el objetivo primario es ir a un Mundial, y eso nunca va a dejar de ser el objetivo primario, pero si uno logra entender que el camino que lleva no es el correcto, uno debe tener la capacidad de revertir y buscar la mejor manera de hacerlo y es lo que he hecho”.

“Aquí voy a estar el tiempo que me corresponda, porque estoy haciendo las cosas honrada y responsablemente”, concluyó.

Además el jerarca de la Fedefútbol explicó que Suárez llega libre y su contratación no traerá ninguna sanción o consecuencia para la federación ni el fútbol costarricense.