¡De regreso! El camino de La Sele y Celso Borges se vuelve a unir

El volante Celso Borges estará de regreso a la Selección Nacional. El mediocampista se había retirado de la Tricolor el 15 de marzo de 2024.

La Tricolor envió una prelista de 40 nombres y en ellos resalta el nombre de Celso, según pudo confirmar Teletica.com, mediante tres fuentes independientes entre sí.

Retorno del futbolista que más vistió La Roja.

Borges es el jugador con más partidos en La Sele con 163 presencias.



De los 163 partidos con Costa Rica, el volante jugó 11 de ellos en Copa del Mundo, 59 en eliminatorias, 29 en Copa Oro, 11 en Uncaf, siete en Liga de Naciones, tres en Copa América y 43 amistosos.

Borges será tomado en cuenta para el microciclo de trabajo del seleccionador Miguel "El Piojo" Herrera previo a los juegos ante Honduras y Nicaragua.

Difícil momento.

La Tricolor vive un momento muy complicado en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.



A hoy está afuera de la Copa del Mundo y hasta del repechaje, al ser segundo del Grupo C.



Los dirigidos por Miguel Herrera son segundos del Grupo C con dos puntos, por abajo de Honduras (4) y los mismos que Haití (2). Solo una unidad por encima de Nicaragua (1).



La siguiente fecha será el 9 de octubre en Honduras y el 13 contra Nicaragua.

