De primera mano: Todos los detalles de la reunión en la Federación sobre Fernando Batista o Robert Moreno

La reunión de este miércoles dará inicio a la 1 p. m. en el Proyecto Gol y en Teletica.com le revelamos, de primera mano, todos los detalles.

El principal tema a tratar es la exposición de informes sobre las entrevistas a los candidatos a dirigir la Selección Nacional: el español Robert Moreno, el argentino Fernando Batista y el neerlandés Patrick Kluivert.

Este medio conoció que son dos exposiciones: una la realizará Ronald González, director deportivo, la otra Sergio Hidalgo, vicepresidente y quien estuvo en los tres encuentros con los candidatos.

Múltiples fuentes detallaron que es muy difícil que este miércoles salga ya de manera oficial quién es el nuevo seleccionador nacional, sin embargo sí podría votarse sobre cuál es el elegido y a partir de hoy comenzar una negociación seria de intenciones y posteriormente enviar ofertas y contratos para revisión y firma.

Aquí entra una situación importante, en las últimas horas han llegado más currículums y perfiles que podrían interesarle a los federativos. Las hojas de vida ya los tiene González y también comentará el tema.

Algunos sostienen la tesis de que este mismo miércoles debe salir un elegido, otros también sostienen la tesis de que posterior al Mundial quedarán algunos entrenadores libres de sus contratos y podrían tener un abanico mayor de oportunidades. Eso también se pondrá sobre la mesa.

Si este miércoles sale un elegido hay que ser claros que este estira y encoge con los técnicos y sus representantes suele durar su tiempo, incluso hasta varios días, no es algo inmediato.

De primera mano se conoció que el estratega Patrick Kluivert es quien perdió fuerza en la terna final de entrevistados. Si bien el encuentro con el neerlandés fue positivo, su nombre no goza de confianza dentro de los federativos.

La puja entre el argentino Batista y el español Moreno. En el caso del primero pesa positivamente su experiencia en selecciones como Armenia, Argentina y Venezuela, mientras que Moreno dirigió a la de España.



Los dirigentes del Comité Ejecutivo son nueve debido a que Eladio Carranza está sancionado y la renuncia de Juan Carlos Rojas. La elección recaerá sobre Osael Maroto, Jafet Soto, Joseph Joseph, Leonardo Vargas, Sergio Hidalgo, Jenny González, Alexander Chacón, Silvia Bolaños y Jorge Hidalgo.

En el caso de Vargas se espera que su ingreso sea de manera virtual debido a que está en Canadá con motivo del partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps por Concacaf.