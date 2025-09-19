La Sele
De los ₡7.000 hasta los ₡30.000: Este es el precio de las entradas para juego de La Sele
Este viernes 19 de setiembre inició la preventa de entradas para el partido ante Nicaragua.
La Federación Costarricense de Fútbol inició con la preventa de entradas para el juego entre Costa Rica y Nicaragua, que será el próximo lunes 13 de octubre en el Estadio Nacional a las 8 p. m.
En la preventa se extenderá hasta el 24 de setiembre y tendrán un descuento del 15% para los clientes con tarjetas del Banco Nacional.
Los precios van desde los ₡7.000 hasta los ₡30.000 y se pueden adquirir en specialticket.net.
La Sele enfrentará a los nicaragüenses después de medirse a Honduras el 9 de octubre en San Pedro Sula.
Actualmente, la Tricolor es segunda del Grupo B con dos puntos por abajo de Honduras con cuatro unidades.