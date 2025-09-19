EN VIVO
De los ₡7.000 hasta los ₡30.000: Este es el precio de las entradas para juego de La Sele

Este viernes 19 de setiembre inició la preventa de entradas para el partido ante Nicaragua.

Foto: Juan Manuel Quirós Cavallini
Por Daniel Jiménez |19 de septiembre de 2025, 10:31 AM

La Federación Costarricense de Fútbol inició con la preventa de entradas para el juego entre Costa Rica y Nicaragua, que será el próximo lunes 13 de octubre en el Estadio Nacional a las 8 p. m. 

En la preventa se extenderá hasta el 24 de setiembre y tendrán un descuento del 15% para los clientes con tarjetas del Banco Nacional.

Los precios van desde los ₡7.000 hasta los ₡30.000 y se pueden adquirir en specialticket.net.

La Sele enfrentará a los nicaragüenses después de medirse a Honduras el 9 de octubre en San Pedro Sula.

Actualmente, la Tricolor es segunda del Grupo B con dos puntos por abajo de Honduras con cuatro unidades.

Entradas para Costa Rica-Nicaragua.

