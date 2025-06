De Las Vegas a Minneapolis: El largo viaje que cambia los planes de La Sele

La Selección Nacional está en cuartos de final de la Copa Oro. Los ticos se miden contra Estados Unidos el próximo domingo y esto significa dos cosas.

Lo primero es que el viaje le cambia los planes a Miguel Herrera, el seleccionador patrio.

Lo otro es que el equipo sigue sumando kilómetros en sus desplazamientos por Estados Unidos.

Esto dijo Herrera sobre el primer tema.

“A mí me va a ayudar mucho para trabajar, pero ya está así estipulado. Me hubiera gustado tener libre mañana y no viajar este lunes, te rompe todo el día, pero bueno te hacen viajar, o sea, tres días para trabajar, pues el día de descanso, eso es lo único que me tiene desconforme, el viaje estaba para el martes y lo cambiaron para lunes”.