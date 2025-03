David Guzmán: "Me preocuparé cuando no se hable de mí"

Este fin de semana, David Guzmán recibió los reproches de la afición del Saprissa, que lo silbó al abandonar el terreno de juego.

El nivel del volante no es el mejor, pero toma la situación como un reto para mejorar.

“Esto tiene que ser motivante para mí, para crecer, me voy a preocupar cuando de mí no hablen. Si me están mencionando saben que yo puedo dar más”, detalló.

Explicó que la tensión existente tiene que ver con que el equipo no ha brillado y son cuartos en el Clausura: “Me duele porque soy un apasionado más, un saprissista de corazón, pero a la vez me da una motivación extra. Hoy la crítica es porque los resultados no se están dando”.

Recuerda que “Saprissa no está acostumbrado a estas cosas”, al recordar que los tibaseños se quedaron sin cetros en el último semestre del 2024 y que en este certamen la oncena no termina de carburar.

“Debemos tener mucha personalidad, mucha valentía, para volver a dar una alegría a la afición”, añadió.

Al volante también se le consultó sobre la calidad de la planilla armada por Sergio Gila: Para mí somos los mejores”, indicó sobre este tema.