David Guzmán: "La crítica lo hace a uno mejorar"

Pese a las críticas recibidas en anteriores participaciones, el costarricense David Guzmán ha dejado una grata impresión en los primeros dos partidos de la Copa Oro 2021.

El tico asegura que precisamente estar siempre en el foco de las críticas le ha ayudado para madurar y crecer como deportista.

“Yo me preparo mental y físicamente para estar al 100%. La verdad es que la crítica lo hace a uno mejorar y si no hablaran de uno es que uno no importa. Mi rol yo lo tengo muy claro y yo sé lo que tengo que hacer y a lo mejor no a todos les va a gustar, pero siempre doy lo mejor de mí en beneficio de la Selección”, explicó Guzmán.

El volante de contención asegura que en este proceso también ha sido muy importante el apoyo de sus compañeros de Selección Nacional.

“Agradecer a mis compañeros y el profesor. Creo que trabajo para hacer las cosas bien, tengo ahora un grupo y una familia a la que me debo, somos jugadores y podemos fallar en cualquier momento y ahora lo que me queda es prepararme para el mejor nivel”, añadió el futbolista del Deportivo Saprissa.

Guzmán, de 31 años, destaca que ha madurado mucho dentro del terreno de juego.

“Creo que uno va creciendo y madurando, preparándose mejor. Uno escuchando las críticas y uno tiene que madurar y prepararse mejor con la gente que sabe y todo eso lo lleva a uno a madurar como futbolista”, indicó.

Sobre Jamaica, rival de la Tricolor este martes en Copa Oro, el jugador catalogó que no hay presión por obtener ese primer lugar del grupo C, pero asegura que “tenemos que mejorar mucho y sabemos que hemos crecido mucho, pero seguimos convencidos de que podemos conseguir ese primer lugar”.