David Guzmán asegura que cumple “bastante bien” su rol con La Sele

Tras dos encuentros al mando de La Selección Nacional, queda claro que Luis Fernando Suárez considera que David Guzmán es parte importante del armado del equipo y así lo ha hecho saber al ser consultado por la prensa.



Por su parte, el volante toma con calma estas declaraciones y deja claro que sabe cuál es su función en el equipo.

“Mis compañeros me agradecen lo que hago, a veces no es vistoso, a veces no es lo mejor, pero es lo que toca, no soy el jugador 10, no soy el jugador creativo que La Selección estaba pidiendo en este momento, a mí me toca otro rol y creo que lo cumplo bastante bien”, explicó Guzmán.

El lunes pasado, ante Guadalupe, Guzmán fue uno de los puntos altos de La Tricolor y los minutos que sumó ante Surinam dejaron en claro que el contención pasa un buen momento.

“Lo que el profesor me diga y lo que mis compañeros necesiten es lo que voy a intentar a hacer”, indicó.

“Con el grupo uno se siente bien y obviamente uno siempre quiere mejorar y con la posibilidad que le está dando el profesor a uno hay que aprovecharla”, reflexionó Guzmán.

Sobre el próximo partido de La Sele, ante Jamaica, Guzmán explicó que saben que se trata de un equipo complicado y bastante rápido.