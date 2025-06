¡Cuenta pendiente! La Copa Oro ha sido un dolor de cabeza para La Sele

La Sele nunca ha podido ganar la Copa Oro, un torneo que ha sido todo un dolor de cabeza. Siempre se piensa en ganarlo, pero no se ha podido.

En esta nueva edición del torneo desde el banquillo de la Tricolor lo dejaron claro, pues el seleccionador nacional, Miguel “El Piojo” Herrera, lo dejó claro: “Vamos con mucha ilusión, tengo un equipo muy fuerte, sólido, lo veo conectado, unido, y tengo ilusión de que la vamos a ganar”.

Para esta oportunidad se lleva un buen plantel, pero cómo ha sido en el pasado.

Datos Copa Oro

3 selecciones campeones



México 9 títulos

Estados Unidos 7 títulos

Canadá 1 título

Costa Rica en Copa Oro

69 partidos

27 victorias

18 empates

24 derrotas

116 goles anotados

83 goles recibidos

46% rendimiento

Jugador de Costa Rica con más partidos en Copa Oro

Celso Borges con 25 partidos

Jugador de Costa Rica con más goles en Copa Oro

Walter Centeno con 9 goles

Mejor participación en Copa Oro

Finalista en febrero 2022: Estados Unidos 2-0 Costa Rica

Datos: Daniel Calderón, Teletica Deportes

Solo en una oportunidad la Tricolor ocupó el segundo lugar. Fue en el 2002, cuando se perdió 2-0 ante Estados Unidos.

¿Cómo le irá en esta edición? Bueno… esto será cuestión de tiempo.

El equipo del Piojo Herrera está en el Grupo A de la Copa Oro junto a Surinam, México y República Dominicana.



Juegos



15 de junio a las 9 p. m.



Costa Rica vs. Surinam



18 de junio a las 5 p. m.



Costa Rica vs. República Dominicana



22 de junio a las 8 a. m.



México vs. Costa Rica.