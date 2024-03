Cuatro verdades incómodas que dijo Gustavo Alfaro sobre el fútbol tico

27 de marzo de 2024, 9:14 AM

Era fácil llegar a La Sele: "Yo sentí en un momento que era muy fácil ponerse la camiseta de Costa Rica, aparecía un chico con dos partidos buenos y ya se la ponía y ahora todos tienen ese derecho. Yo miro a todos, a los grandes también. Esto es Selección Nacional y es una competencia. La Selección es una invitación, no es una obligación. Si vienen, lo que dije el otro día, a la Selección se le quiere, defiende y cuida, yo lo quiero lograr es que sea difícil llegar a la Selección, que allá competencia. Hoy los chicos aprovecharon la oportunidad, pero eso no quiere decir que otros no van a tener la oportunidad. Nosotros somos seleccionadores y seleccionamos momentos de los jugadores. Yo quiero que cueste llegar a la Selección Nacional".