¿Cuáles cambios deberá tener La Sele ante Panamá para mejorar su papel?

“Yo pensaría que por ejemplo una posible alineación puede ser con Chamorro en el arco, con Waston, Calvo, Juan Pablo Vargas como centrales y laterales Keysher Fuller y Carlos Martínez. También me parece que en el medio puede ser Yeltsin Tejeda, el mismo Justin Salas y Aarón Suárez; adelante Joel Campbell y Antoni Contreras. Me parece que podría ser el 11 para un partido como este que se juegan muchas cosas, verdad y sobre todo que estamos en casa. Entonces me parece que también hay que mostrar una versión más ofensiva”, expresó.

“Creo que me pareció que la falta de experiencia también pudo haber pasado alguna factura, o sea, no estoy diciendo que los jugadores no tengan calidad, pero no es lo mismo jugar en sus equipos, pero ya a nivel internacional se juegan muchas cosas en la Selección, a veces algunos jugadores les cuesta un poco”.