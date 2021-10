¿Cuál táctica debe aplicar La Sele para encontrar los goles?

El poco olfato de gol vuelve a ser el gran tormento de Luis Fernando Suárez en La Sele, un problema que arrastra la Tricolor incluso antes de su llegada.



El autor del único gol que lleva Costa Rica en la octagonal es Jimmy Marín ante Jamaica, de ahí que el estratega colombiano espera observar un cambio ofensivo para enfrentar a Honduras, El Salvador y Estados Unidos.

“Con necesidad o sin necesidad tenemos que mejorar en la parte de ataque”, indicó Suárez en la conferencia de prensa aceptando los grandes problemas en definición.

A raíz de este nublado panorama, quisimos que dos técnicos del fútbol nacional se pusieran por un momento en los zapatos del técnico de la Mayor para que nos contaran qué táctica aplicarían para generar más volumen ofensivo.

“Siempre ha jugado con dos contenciones en el centro del campo y uno creativo de llegada, un 4-2-3-1. Yo sacrificaría un contención y podría un volante de corte más ofensivo para jugar un 4-3-3, con un contención bien establecido y dos de llegada detrás del centro delantero.

“Ahí se podría generar buen juego posicional y ataques que no se han buscado para poder crear oportunidades de anotar”, comentó Johnny Chaves, técnico del Municipal Grecia, quien incluso recibió elogios de Suárez por su trabajo en el torneo local.

Para el técnico de Jicaral, el uruguayo César Eduardo Méndez, la velocidad podría darle un giro a la hasta ahora escasa producción en ataque.

“Buscaría jugar con más velocidad de movimientos ofensivos. Con Jimmy Marín y Johan Venegas por fuera y con subidas de los laterales”, indicó Méndez, quien tiene cayo eliminatorio luego de ser asistente de Guimaraes en procesos anteriores.

Campbell como piedra angular.

La mejor noticia para Suárez es contar con Joel Campbell en plenitud de condiciones, ya que sobre sus hombros cae la esperanza de mostrar algo “distinto”, tal y como lo describe el colombiano.

En cuanto a la posición que le darían al ariete, que tiene la capacidad de moverse por todo el frente de ataque, el pensamiento de ambos coincide.

“Lo colocaría como centro delantero, es un jugador que sabe dejarse el balón, que puede correr al espacio libre, como falso 9 o venir a mitad de campo para hacer superioridad numérica. Joel es el que puede coordinar ataques, tiene gol, se ve bastante bien y es el hombre clave en el último cuarto de cancha. Venegas y Marín pueden jugar detrás de él, tienen capacidad para asociarse y son solidarios en la marca”, expresó Chaves.

“Yo lo alinearía en punta, con el apoyó Marín, Bryan (Ruiz) y Venegas detrás de él”, opinó el técnico del Huracán del Pacífico.

Por último, discrepan sobre el peso que puede tener un futbolista como Manfred Ugalde en la delantera de la Tricolor.

“Todavía en la Selección él no tiene un peso importante, al igual que en la Olímpica donde no tuvo ese peso. Hay que dejarlo que se desarrolle en Holanda, que tenga más vivencias allá y más adelante puede ser muy importante, pero hoy en día no creo que haga falta”, dijo el estratega griego.

Méndez, por su parte, señala que la Tricolor pierde sorpresa y alternativas.

“Al no estar Ugalde Costa Rica pierde una muy buena opción ofensiva, diferente de todas las que tiene”, concluyó el uruguayo.

El partido entre Honduras y Costa Rica arrancará a las 6:05 p. m. y usted podrá observarlo en transmisión de Teletica Canal 7, Teletica Radio y el App de TD+.