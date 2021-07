¿Cuál es la idea de juego que quiere implantar Luis Fernando Suárez en La Sele?

El técnico Luis Fernando Suárez esbozó en conferencia de prensa lo que podría presentar la Selección Nacional de Costa Rica en la Copa Oro.



Luego de dos semanas de trabajo, el estratega colombiano señaló que la Tricolor no rotará en la portería, pasará a jugar con línea de cuatro defensores y que será más intensa a la hora de recuperar el balón.

“Sigo pensando que con cuatro defensas podemos hacer algo interesante y el grupo me parece que lo ha hecho bastante bien, pero no es algo que me ate. Veo gente que se puede acomodar a esa propuesta”, expresó el estratega.

Suárez enfatizó en conceptos de marca por “bloques, zonalmente y hacer duelos en el hombre a hombre cuando se hace presión”. Destacó, además, las alternativas que le dan en ofensiva jugadores como Joel Campbell y Johan Venegas, quienes se pueden mover en toda la línea de ataque.

“Hay situaciones en las que uno puede variar de línea de volantes hacia arriba, de jugar a veces con un solo punta y dos extremos, 4-3-3 o 4-4-2 y creo que hay elementos para poderlo hacer sin ningún problema. Me gustan las variantes de media cancha hacia adelante, no tanto en zona defensiva”, detalló.

Jamaica, Guadalupe y Surinam serán los rivales de La Sele en la competencia de Concacaf y para el cafetero es claro lo que se debe lograr.

​El técnico también comentó cuáles son los aspectos que más debe trabajar, no solo durante el certamen, sino de cara a la eliminatoria.

“Trabajar más las fases, en el trabajo ofensivo el grupo está bastante bien, la táctica está bien fundamentada. Debemos trabajar las transiciones ataque defensa y cómo tenemos que responder.

“Hacer presión alta o pasar a la línea con balón, ese trabajo se basa en la atención del grupo y buscamos que se dé, por que en ocasiones nos quedamos solo con la fase ofensiva y buscar recuperar el balón lo más rápido posible nos ha costado un poco, ahí es donde debemos trabajar un poco más”, explicó.

Entrenamientos intensos.

Suárez apeló en estas primeras semanas de trabajo por entrenamientos cortos e intensos, mucha repetición, enfrentamientos de once contra once, poco rondo o en espacio reducido.

“Uno siempre tiene que estar creando hábitos y la única forma en que se hace es repitiendo, eso es lo que intentamos hacer siempre. Las prácticas no necesariamente largas pero sí intensas. Creo que en esa parte se han sentido bien, queremos algo similar al partido y hoy en día son de una exigencia muy alta”, concluyó.