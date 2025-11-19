Crónica de una muerte anunciada: ¿Cómo el Mundial más fácil se alejó de las manos?

Hace cuatro años nos salvamos, pero ahora no tuvimos la misma suerte. La Sele se quedó sin Mundial... sin la Copa del Mundo más fácil para asistir. Sin México, Estados Unidos, Canadá, con tres boletos directos y dos para repechaje. Parece increíble.

Fue una eliminatoria tortuosa, nos comimos las uñas, fracasamos, una y otra vez y otra vez más. La pura y cruda verdad es esta: No merecíamos ir al Mundial.

Además, de este juego contra Honduras en el Estadio Nacional hay que desgranar resultados específicos de partidos concretos por los que el sueño mundialista se esfumó.

Nicaragua 1-Costa Rica 1

Costa Rica tenía el 0-1 a su favor y con un jugador más desde el minuto 55. Aunque pareciera increíble, Miguel Herrera y su equipo dejó escapar esa ventaja. El equipo tico jugó peor que los pinoleros aunque tenía uno más en cancha.

Costa Rica 3-Haití 3

Este quizás fue el más grave error del conjunto patrio. El Piojo también quedó retratado. Con un contundente 2-0 al medio tiempo que se convirtió en un 2-3 y al puro cierre se pudo generar el empate. Imperdonable dejar escapar tal ventaja en casa.

Haití 1-Costa Rica 0

No aguantó el primer tiempo. Costa Rica se vio superada y sin ideas y eso se paga muy caro en la eliminatoria. Contrario a lo que hizo la Tricolor en casa con Haití, ellos sí supieron cerrar el partido y ese gol lo defendieron con uñas y dientes.

Esos tres resultados, pusieron la eliminatoria en jaque y todo fue de mal en peor.

Costa Rica 0-Honduras 0

La Sele no pudo hacer respetar el Estadio Nacional y aunque Guatemala le ayudó a la Tricolor con el 3-0 ante Surinam, los ticos fueron incapaces de marcarle a la H.