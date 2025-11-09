Croacia domina y derrota a La Sele sub17 en la Copa del Mundo

La Selección Nacional sub17 sumó su segunda derrota en la Copa del Mundo, al cerrar su participación en la fase de grupos, al caer con Croacia.

Este domingo, el equipo de Randall Row se vio dominado por los europeos y cayó 3-1.

La primera parte fue muy complicada para los ticos, y el 1-0 en contra con el que se fueron al descanso se sentía un buen negocio para un combinado que mostró poco y nada.

Krešimir Rados anotó el primer gol, y el segundo llegó en la segunda mitad por intermedio de Raul Kumar.

El descuento para la Sele llegó gracias a Thiago Cordero. Tras el gol nacional, las acciones se emparejaron, pero no hubo forma de cambiar el rumbo del partido, y fueron los croatas los que sentenciaron el encuentro con el tanto de Tino Kusanovic.