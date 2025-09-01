Creichel Pérez vive su sueño de vestir la camiseta de La Sele

Una de las caras nuevas para esta convocatoria de la Selección Nacional fue el llamado de Creichel Pérez de Alajuelense, quien vive un verdadero sueño el poder vestir la camiseta de la Tricolor.

Pérez se incorporó este lunes a los entrenamientos con el resto de los 17 jugadores que estuvieron presentes. Por la tarde llegarán los seis futbolistas que aún faltan por integrarse, entre ellos Keylor Navas y Carlos Mora.

El volante de 20 años no pudo ocultar su emoción en su primer día con La Sele.

“Muy feliz, muy agradecido con Dios por la oportunidad. Gracias a Dios, eso era lo que estaba buscando y ahora esperar aportar mi granito a la arena. Uno nada más quiere venir a aportar, hacer las cosas bien y aportar su granito a la arena para estar en el Mundial”, mencionó Pérez.

Para él es como un sueño vestir los colores patrios, más con una base de jugadores ya consolidada.

“Es el sueño que siempre quise, en lo personal siempre soñé vestir la camiseta, representarla y hoy se me está dando la oportunidad, espero hacerlo superbién”.

Ya sobre los partidos que se vienen ante Nicaragua y Haití, Creichel espera hacerlo de la mejor manera para poder tener minutos en los partidos.

“Bueno, son dos partidos muy importantes, la verdad va a ser muy complicado y bueno, esperamos sacar los tres puntos y que la afición nos acompañe el próximo partido para poder sacar la tarea juntos”, manifestó.

​El rojinegro aseguró que sus primeras horas han transcurrido con normalidad y con muchos jugadores de experiencia acercándose a aconsejarlo.

“Todos están llegando, están saludándose y bueno, me siento superentusiasmado para empezar y esperar en Dios que me puedan acuerpar para poder hacer una buena eliminatoria”, concluyó.

La Tricolor trabajó este lunes en dos bloques: una primera parte en cancha y otra en el gimnasio. Además, el plan contempla una segunda sesión de entrenamiento en la tarde y, posteriormente, un análisis en video durante la noche.