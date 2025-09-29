Creichel Pérez, Celso Borges y Warren Madrigal figuran entre convocados a La Sele

El seleccionador nacional, el mexicano Miguel El Piojo Herrera, dio a conocer la lista de convocados para el microciclo de trabajo previo a la Fecha FIFA para enfrentar a Honduras y Nicaragua.

Resaltan nombres como el de Creichel Pérez, quien está en medio de una polémica por indisciplina en Alajuelense, así como los regresos de Warren Madrigal y Celso Borges.

Alguno de estos futbolistas serán tomados en cuenta para los partidos eliminatorios contra los hondureños y nicaragüenses.

​Difícil momento

La Tricolor vive un momento muy complicado en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.



A hoy está afuera de la Copa del Mundo y hasta del repechaje, al ser segundo del Grupo C.



Los dirigidos por Miguel Herrera son segundos del Grupo C con dos puntos, por abajo de Honduras (4) y los mismos que Haití (2). Solo una unidad por encima de Nicaragua (1).



La siguiente fecha será el 9 de octubre en Honduras y el 13 contra Nicaragua.

