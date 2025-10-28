Costa Rica será una de las sedes de la eliminatoria rumbo al Mundial Sub20
El torneo se disputará del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026.
Costa Rica será una de las sedes de la fase previa de la eliminatoria rumbo al Mundial Sub20 del 2027.
El torneo se disputará del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026 y servirá como primera fase del Campeonato Sub20 de Concacaf, donde se definirán los boletos hacia el Mundial y los Juegos Olímpicos de Verano 2028.
Además de Costa Rica, Curazao y Nicaragua serán las otras sedes de esta etapa clasificatoria.
En esta primera fase participarán las 32 selecciones ubicadas entre las posiciones 7 y 41 del ranking de Concacaf.
El sorteo oficial de grupos se realizará el jueves 6 de noviembre a las 9 a. m. (hora de Costa Rica) y la Tricolor se ubica en el Bombo 1, junto a El Salvador, Canadá, República Dominicana, Haití y Jamaica.
El primer lugar de cada grupo avanzará a la fase final del torneo, que se llevará a cabo del 25 de julio al 9 de agosto de 2026.
A estas instancias ya están clasificadas automáticamente las seis selecciones mejor posicionadas del ranking: Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala.