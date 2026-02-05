Costa Rica será sede de la ronda final en el camino al Mundial Femenino Sub-17

El camino al Mundial Femenino Sub-17 pasa por Costa Rica, ya que el país será sede de la ronda final de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de Concacaf 2026.

La Tricolor ya está clasificada a esta ronda, luego de que en la primera fase de la competencia sellara su boleto de manera enfática, al anotar 40 goles en cuatro partidos.

Para la recta final, además de las ticas, están clasificados los combinados de Canadá, Estados Unidos, México y Puerto Rico.

También avanzaron los equipos de República Dominicana, Panamá, Haití, Jamaica, El Salvador, Bermuda y Nicaragua.

Será hasta el 18 cuando se conozcan los grupos.

Para ganar un puesto en la cita mundialista, La Sele debe terminar en el primer lugar de su grupo o ser el mejor segundo lugar.

Los partidos se desarrollarán en el Complejo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).