Costa Rica será la sede del torneo Uncaf Femenino Sub-15

Por Daniel Jiménez | 2 de junio de 2022, 15:01 PM

Costa Rica será sede del torneo Uncaf Femenino Sub-15 a partir del domingo 5 de junio.

El estadio Colleya Fonseca en Guadalupe será la sede del campeonato.

La Tricolor se ubicará en el grupo A junto a Nicaragua, Puerto Rico y Honduras.

Por otra parte, el B lo conforman El Salvador, República Dominicana y Belice.

Se jugarán 3 compromisos por día y el ganador de cada grupo accederá a la final, que se diputará el 11 de junio a las 7 pm.

Todos los juegos se transmitirán por la aplicación FIFA+.

Calendario:

5 de junio:

• El Salvador vs. República Dominicana, 2 p. m.

• Nicaragua vs. Puerto Rico, 4:30 p. m.

• Costa Rica vs. Honduras, 7 p. m.

7 de junio:

• Belice vs. El Salvador, 2 p. m.

• Honduras vs. Nicaragua, 4:30 p. m.

• Costa Rica vs. Puerto Rico, 7 p. m.

9 de junio:

• Belice vs. República Dominicana, 2 p. m.

• Puerto Rico vs. Honduras, 4:30 p. m.

• Costa Rica vs. Nicaragua, 7 p. m.

11 de junio:

Gran Final: 1° Lugar Grupo A vs. 1° Lugar Grupo B, 7 p. m.