Costa Rica remonta en Granada y suma su primera victoria en la eliminatoria al Mundial 2027

La Selección Femenina inició con el pie derecho el camino eliminatorio hacia el Mundial 2027. Las ticas triunfaron este sábado en la casa de Granada por marcador de 1-2.

Las caribeñas se pusieron al frente con gol de Naomi Bedeau, pero las nacionales supieron manejar las acciones y darle la vuelta al tanteador.

Los goles de la Tricolor fueron obra de Priscila Chinchilla, quien se apuntó un justo doblete para convertirse en la futbolista más determinante del terreno de juego.

Nunca hay duda con Chinchilla 💯 pic.twitter.com/TRcParrB7g — Concacaf W (@ConcacafW) November 30, 2025

No fue un cotejo fácil para Lindsay Camila y sus pupilas, pero aun así los tres puntos representan un gran inicio.

Las nacionales se encuentran en el Grupo C, junto a Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán.

Si ganan su grupo, las seleccionadas clasificarán al Campeonato Concacaf W 2026, con la posibilidad de sellar el boleto a Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.



