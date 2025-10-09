Costa Rica-Honduras: los retos de La Sele en San Pedro Sula rumbo al Mundial 2026

Este jueves a las 8 p. m., la Selección Nacional de Costa Rica se juega mucho más que tres puntos ante Honduras. El equipo de Miguel Herrera debe apuntar a una victoria, porque hasta ahora el camino hacia la Copa del Mundo 2026 está complicado y ganar facilitaría las cosas.

El combinado nacional enfrenta varios retos en esta jornada de la Eliminatoria de Concacaf.

El más evidente es la obligación de sumar tres puntos como visitante. El Estadio Francisco Morazán estará lleno, con una afición que percibe la posibilidad de dejar en estado crítico al máximo rival centroamericano.

Otro punto de atención para los Ticos es dejar atrás lo sucedido en la primera fecha de esta fase final. Los empates ante Nicaragua y Haití aumentaron las dudas, y para este partido los futbolistas deben estar concentrados en el presente.

También vale la pena destacar las caras nuevas que se unieron al grupo. Luego de que Herrera apostara fuertemente por los legionarios, tanto en la Copa Oro como en la eliminatoria, este llamado incluye un fuerte componente de jugadores del torneo local, lo que modifica la conformación del equipo.

Finalmente, uno de los mayores retos será lidiar con la presión. Ganar es una obligación, y una derrota más podría avivar un incendio en el fútbol costarricense.