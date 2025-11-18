La Sele
Costa Rica-Honduras: Así es el balance cuando la Tricolor es local en eliminatorias
La Sele debe triunfar este martes ante Honduras y espera que Nicaragua le tienda la mano para ir a la Copa del Mundo 2026.
El partido de este martes ante Honduras, en La Sabana, es solo uno de los encuentros que hay que observar. El presente de la Selección Nacional es tan complicado que no depende de sí misma para buscar un boleto directo.
Así es el balance de la Tricolor ante La H siendo local:
- 12 partidos
- 4 victorias de Costa Rica
- 4 empates
- 4 triunfos de Honduras
- 25 goles de Costa Rica
- 22 goles de Honduras
En términos generales, la serie ante los catrachos por eliminatoria deja estos números:
- 25 partidos
- 10 triunfos de Honduras
- 5 triunfos de Costa Rica
- 10 empates
- 39 goles de Honduras
- 33 goles de Costa Rica
Fuente: Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes