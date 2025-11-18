Costa Rica-Honduras: Así es el balance cuando la Tricolor es local en eliminatorias

El partido de este martes ante Honduras, en La Sabana, es solo uno de los encuentros que hay que observar. El presente de la Selección Nacional es tan complicado que no depende de sí misma para buscar un boleto directo.

Así es el balance de la Tricolor ante La H siendo local:

12 partidos

4 victorias de Costa Rica

de Costa Rica 4 empates

4 triunfos de Honduras

de Honduras 25 goles de Costa Rica

de Costa Rica 22 goles de Honduras

En términos generales, la serie ante los catrachos por eliminatoria deja estos números:

25 partidos

10 triunfos de Honduras

de Honduras 5 triunfos de Costa Rica

de Costa Rica 10 empates

39 goles de Honduras

de Honduras 33 goles de Costa Rica

Fuente: Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes