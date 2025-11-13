Costa Rica-Haití: es ahora o nunca para La Sele

El sueño de clasificar al Mundial 2026 de manera directa está en juego este jueves, cuando Costa Rica visite a Haití en Curazao. Para La Sele, es ahora o nunca.

La Tricolor llega al cotejo de esta noche como segunda del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf. Honduras tiene ocho puntos y los haitianos cinco. Para Costa Rica, que cierra el próximo martes ante los catrachos en casa, solo hay un camino: victoria y victoria.

A la misma hora, los catrachos se miden con el débil equipo de Nicaragua (1 punto), pero el marcador de Managua no debe preocupar a los patrios, que deben concentrarse en Haití.

“Estamos jugándonos la final del mundo, porque si queremos ir al Mundial, estos dos partidos son vitales. Son los más importantes del año”, dijo Haxzel Quirós sobre lo que se viene.

Haití no será un rival fácil: en San José empataron 3-3 y pudieron llevarse la victoria.

Quedan claras dos cosas: el juego en Curazao será muy duro y, para celebrar el martes, primero hay que festejar este jueves.