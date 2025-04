Costa Rica está de vuelta en mundiales Sub-17: Esta fue la clave para el regreso

Costa Rica está de vuelta en mundiales Sub-17 tanto en masculino como femenino. En masculino, la Tricolor tenía ocho años de no asistir a la cita, la última presentación fue en la India 2017. El Mundial de Qatar 2025 se llevará a cabo del 5 al 27 de noviembre.



Por su parte, en la femenina, su última clasificación fue en Nueva Zelanda 2008, pues en el 2014 se compitió como anfitriones. El Mundial de Marruecos 2025 se realizará del 17 de octubre al 8 de noviembre

En Teletica.com conversamos con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, sobre el retorno a estas competencias menores y a qué se hizo diferente ahora para regresar al primer plano internacional.

—Se regresa a los mundiales infantiles: ¿Qué se hizo distinto ahora para retornar a este tipo de competencias?

El tema de los mundiales menores, más que una tarea pendiente, yo creo que tenemos siempre pensar que es una obligación, de ahí parte una serie de cosas no solo para la Federación sino para los clubes. Tenemos que seguir dándoles las herramientas a la dirección deportiva de la Federación para que haya un proceso, para formar sus cuerpos técnicos y que haya una visoria permanente y también que en el momento en que no se esté caminando en el camino correcto tomar decisiones importantes para llegar a esa visión que es llegar a los mundiales.



Tal vez en este caso no estábamos con la confianza suficiente en el proceso que se traía y se toma una decisión a falta de algunos meses porque teníamos que llegar a ese mundial. Hay que pensar en que hacer hacia adelante, darle continuidad a los procesos, buscar el talento correcto y dar apoyo que se necesite para seguir a esa línea. Queremos llegar a los mundiales Sub-20 también. Es importante que el país levante la mano y le diga al país que nos tome en cuenta.



—Le entiendo lo que me dice, pero... puntualmente: ¿Cuál fue el parte aguas para ahora obtener resultados diferentes?



El Comité Ejecutivo siempre ha tenido esa línea de invertir en selecciones menores, son presupuestos importantes donde hay competencia, rodaje, concentraciones, le estamos dando todo el apoyo que se requiere. Todos fueron importantes en el proceso, todos vinieron a sumar en selección masculina y femenina, todos fueron fundamentales.



El apoyo para que se den las condiciones, se le dieron todas las herramientas, no escatimamos, a la selección femenina la enviamos seis días antes a México para que se aclimataran a la altura y tener esa preparación de mejor calidad, no como en el proceso anterior que se enviaron el día antes. Todo eso se revisó y no se escatimó en los recursos.



—¿La clave es tener un mayor presupuesto destinado para estas selecciones menores?







—El tema de las divisiones menores es complejo... Si no se clasifica a mundiales menores, hay quienes opinan que es culpa de los clubes por no formar jugadores y darles oportunidad en el primer equipo, y cuando se da el boleto hay quienes piensan que la Federación tiene el éxito de eso: ¿Qué considera usted?

Ese es un gran tema porque esto es un tema país, la proyección de jugadores debería serlo. No podemos dejar de lado que las necesidades de la Federación son distintas a la de los clubes, en algún momento convergen, y es cuando un jugador se pone la camiseta de la selección y así es como se puede vender, las necesidades de un Herediano, Cartaginés, Alajuelense no necesariamente van alineadas con las necesidades de la Federación. Es un tema país, tenemos que sentarnos todos en la misma mesa, es una tarea que tiene Ignacio Hierro de hacer una transformación de los torneos de divisiones menores para que compitan más y dejemos de estar pensando que nuestros jugadores maduran a los 22 años sino que ojalá sea a los 17, 18 o 19 años como lo hacen en otras latitudes, ahí es donde el fútbol comenzará a cambiar.

En la selección Sub-17 ya hay jugadores que están pidiendo una oportunidad en Primera División, ojalá les den la oportunidad, pero están en clubes que pelean por ser campeones y se cierran algunas oportunidades, pero esto es un tema país y si logramos que esto se dé yo creo que va a ser un gran logro de todo el sistema.

—¿Apoya usted la regla de minutos Sub-21 en el campeonato de la Primera División?

Yo creo que la regla Sub-21 tenemos que verla con otros ojos, porque no debiera ser por una obligación sino por necesidad, pero si esa es la manera para poner jugadores, debemos de seguirla considerando porque han salido buenos jugadores, me recuerde de Warren Madrigal, Gerald Taylor, Adrián Chévez. Sí hemos tenido jugadores no porque tengan que ponerlos, sino porque tienen esa proyección Clase A para competir de igual a igual.