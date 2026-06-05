Convocados para el fogueo de La Sele ante Inglaterra se darán a conocer el sábado

La Selección Nacional de Costa Rica entró en la recta final de su preparación en el país para viajar a enfrentar al combinado de Inglaterra en los Estados Unidos.

Bajo la dirección de Fernando Batista, este viernes el grupo de futbolistas tuvo una sesión matutina.

“Los trabajos en cancha se enfocaron principalmente en activación táctica. Se realizaron rondas con estructura, incluyendo la participación de los porteros. También se activó juego condicionado a un máximo de dos toques y apoyo por las bandas. Además, se dedicó buena parte de la práctica a ejercicios de definición”, informó la Federación Costarricense de Fútbol.

Este sábado por la mañana el equipo volverá a entrenar y luego se dará a conocer la lista de jugadores que viajarán a Orlando.

La delegación estará viajando el domingo a las 7 a. m. rumbo a Florida.



