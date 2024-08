Contrato de Claudio Vivas en la Federación es hasta diciembre

El contrato de Claudio Vivas con la Federación Costarricense de Fútbol termina en diciembre.

Vivas había llegado inicialmente a la Federación como director de selecciones nacionales.

Osael Maroto, presidente de la Federación, afirmó que este vínculo contractual se firmó en la anterior gestión de Rodolfo Villalobos.

“Es un contrato que sí tiene caducidad, es ahora en diciembre si no me equivoco, ese contrato no lo firmé yo ni este Comité Ejecutivo”, comentó Osael.