¿Continuará Miguel Herrera en La Sele? Federativos se reúnen este lunes

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol tendrán este lunes una reunión clave sobre Miguel Herrera y la Selección Nacional.

El encuentro será una sesión extraordinaria que iniciará a las 4 p. m. en el Proyecto Gol.

El único tema en la agenda es el presente de la Selección Nacional, según pudo confirmar Teletica.com con tres fuentes independientes entre sí.

A este momento se desconoce si Herrera está citado o si también estará Ignacio Hierro, director deportivo de la Federación.

Contra el tiempo

Este medio pudo confirmar que hay opiniones divididas sobre la continuidad de Herrera, así como la mayoría, a este momento, apoya que siga en el puesto, hay, al menos, un par de federativos que sí plantean que lo ideal sería un cambio de timón.

La siguiente fecha FIFA es el 9 de octubre en Honduras, en el Estadio Francisco Morazán, y el 13 frente a Nicaragua en el Estadio Nacional.

Osael Maroto, presidente de la Federación, Sergio Hidalgo, vicepresidente, Joseph Joseph, dirigente y también Hierro, conversaron al lado de la cancha del Estadio Nacional. Reunión que quedó constatada en esta fotografía.