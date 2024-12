Conocimiento del fútbol tico y experiencia en selecciones fueron claves en elección de Ignacio Hierro

La Federación Costarricense de Fútbol presentó este martes de forma oficial al mexicano Ignacio Hierro como nuevo director deportivo de las selecciones nacionales.

Hierro, quien ya estuvo en el equipo Sporting FC y trabajó con tres años en la selección mexicana, pone como prioridad elegir rápido al nuevo técnico de la mayor y volver a los mundiales menores.

Precisamente ese conocimiento del fútbol tico y su experiencia con México fueron determinantes para que el Comité Ejecutivo lo eligiera.

Hierro explicó que su designación va más allá de la amistad con Osael Maroto, quien fue el que lo trajo al equipo josefino donde estuvo casi por dos años.

“Estoy muy tranquilo con lo que soy y lo que he hecho por más de 15 años en todos lados donde he estado se me ha cuestionado mi llegada, entonces he tenido impacto. No es presión para mí y tuve la oportunidad de trabajar en Sporting y creo que eso es vital, esta posición necesita tener un amplio conocimiento del fútbol nacional, en los últimos dos años lo he vivido mi familia está contenta aquí y lo otro sí tengo que demostrar cosas porque están confiando en mí, no es por eso”, mencionó.