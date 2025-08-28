Concacaf definió sedes y horarios de los juegos de La Sele en octubre y noviembre

La Federación Costarricense de Fútbol anunció este jueves que la Concacaf definió horarios y sedes para los encuentros de octubre y noviembre de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La Selección Nacional jugará dos partidos cada mes como parte del grupo C de la ronda final.

Honduras vs Costa Rica

Jueves 9 de octubre de 2025

Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula, Honduras

8 p. m.

Costa Rica vs Nicaragua

Lunes 13 de octubre de 2025

Estadio Nacional, San José, Costa Rica

8 p. m.

Haití vs Costa Rica

Jueves 13 de noviembre de 2025

Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curazao

6 p. m.

Costa Rica vs Honduras

Martes 18 de noviembre de 2025

Estadio Nacional, San José, Costa Rica

7 p. m.

La Tricolor tendrá su primer partido de esta etapa el próximo viernes 5 de septiembre, cuando viaje a Managua para enfrentar a Nicaragua a las 8 p. m.

El martes 9 será el turno de recibir en el Estadio Nacional al combinado de Haití.

Los ganadores de cada grupo sellarán de manera automática su boleto, mientras que los mejores segundos lugares irán a una repesca internacional.



