Con la confirmación de su puesto, estos son los retos de Miguel Herrera con La Sele

Este lunes se ratificó que Miguel Herrera se mantiene al frente de la Selección Nacional. El voto de confianza llega en momentos complicados para el equipo patrio, que empató ante Nicaragua y Haití en el inicio de la fase final de la eliminatoria mundialista.

Son varios los retos que debe enfrentar el Piojo en los próximos meses.

El primero es que la Tricolor debe puntuar si quiere soñar con el boleto directo a la Copa del Mundo 2026, que se consigue ganando el grupo.

En este momento, los ticos son segundos en el Grupo C con dos unidades, dos por detrás de Honduras, la misma cantidad que Haití y uno más que Nicaragua.

En octubre se visita a Honduras y se recibe a Nicaragua, partidos vitales.

Otro tema que debe afinar Herrera es su mediocampo. Brandon Aguilera parece haber perdido su puesto, pero con Orlando Galo en la contención, más Jossimar Alcócer y Kenneth Vargas, tal y como se planteó ante los haitianos, la oncena se ha visto sin balance.

El seleccionador también debe replantear el armado de sus convocatorias. Desde la grada se pide experiencia y Herrera debe llevar con cuidado un cambio generacional que ya se está dando, además del posible regreso de nombres como Joel Campbell, Johan Venegas, Kendall Waston, Celso Borges y David Guzmán, entre otros.