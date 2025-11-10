Con Keylor Navas ya en suelo tico, La Sele acelera su preparación eliminatoria

La Selección Nacional arrancó este lunes a las 9 a. m. su primer entrenamiento del día, como parte de la preparación para los compromisos eliminatorios frente a Haití y Honduras.

Un total de 22 jugadores participaron en la práctica, mientras se espera la incorporación de los legionarios Patrick Sequeira, Carlos Mora, Álvaro Zamora y Manfred Ugalde, quienes aún están por llegar al país. En el caso de Ugalde, su arribo está programado para este martes en horas de la tarde.

La sesión matutina comenzó con el calentamiento y ejercicios físicos básicos, seguida de trabajos de posesión del balón y trabajo en espacio reducido. El cuerpo técnico programó una doble jornada de entrenamiento, por lo que el segundo entrenamiento se realizará en horas de la tarde.

Por su parte, Keylor Navas, quien arribó al país a la medianoche, efectuó trabajo de recuperación de forma diferenciada durante la mañana. Se espera que el experimentado guardameta se incorpore al grupo en el entrenamiento vespertino.

El lateral, Joseph Mora destacó el enfoque progresivo del equipo:



“El profe va a enfocar los entrenamientos en el primer partido de la fecha FIFA y luego en el segundo. Vamos a ir paso a paso y también ir pensando en que tenemos que salir jugando de forma inteligente para sacar cada uno de los partidos”, afirmó el defensor nacional.





Con la plantilla casi completa, La Sele busca afinar detalles tácticos y físicos en una semana clave de preparación, con el objetivo de sumar puntos importantes rumbo al Mundial 2026.