Con estos futbolistas, Costa Rica buscará el oro Centroamericano en Guatemala

El técnico Randall Azofeifa dio a conocer la lista de 20 futbolistas que estarán representando a Costa Rica en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 que arrancan este sábado.

La delegación cuenta con un promedio de edad de 19 años y viajarán este mismo sábado a tierras chapinas.

En dicho certamen, la Sele Preolímpica enfrentará a Honduras el lunes 20 de octubre a la 1 p. m.; mientras que el viernes 24 de octubre se medirán a Panamá a la misma hora.

Juegos Centroamericanos 2025

Para el técnico Azofeifa, este torneo es de alta importancia por ser el primer paso para todas las competencias preolímpicas.

“Esta camada de jugadores tiene mucha calidad y de un nivel muy alto, la tarea está en un tiempo muy corto poder crear un equipo lo mejor posible en todos los sentidos. No es fácil, pero vamos con la consigna de que ellos entiendan cómo deben comportarse, sabiendo que ponerse la camisa de la selección siempre es motivo de orgullo y de responsabilidad”, explicó.

La sede del fútbol masculino y femenino será en Ciudad de Guatemala en el estadio Cementos Progreso.