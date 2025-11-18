EN VIVO
Clock

de HS

La Sele

Con cambios: Este es el 11 de Miguel Herrera para jugarse el boleto al Mundial

El Piojo varió su once estelar y buscará aprovechar su última oportunidad de obtener un campo directo a la cita mundialista.

La Sele. Foto: Eduardo Castillo
La Sele. Foto: Eduardo Castillo
Por Daniel Jiménez 18 de noviembre de 2025, 17:44 PM

El seleccionador nacional, Miguel Herrera, se inclinó por estos jugadores de cara al juego de este martes a las 7 p. m. 

Herrera presentó cambios en relación con su último 11 estelar tras la derrota ante Haití (1-0).

Keylor Navas; Haxzel Quirós, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Francisco Calvo; Orlando Galo, Aarón Murillo, Álvaro Zamora, Josimar Alcócer; Warren Madrigal y Manfred Ugalde.

La Sele necesita ganar y que Haití empate o pierda ante Nicaragua para obtener el boleto directo al Mundial 2026.

Para el repechaje, Costa Rica tendría que triunfar y que Panamá pierda en casa contra El Salvador o bien que Surinam pierda en Guatemala.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas