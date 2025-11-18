La Sele
Con cambios: Este es el 11 de Miguel Herrera para jugarse el boleto al Mundial
El Piojo varió su once estelar y buscará aprovechar su última oportunidad de obtener un campo directo a la cita mundialista.
El seleccionador nacional, Miguel Herrera, se inclinó por estos jugadores de cara al juego de este martes a las 7 p. m.
Herrera presentó cambios en relación con su último 11 estelar tras la derrota ante Haití (1-0).
Keylor Navas; Haxzel Quirós, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Francisco Calvo; Orlando Galo, Aarón Murillo, Álvaro Zamora, Josimar Alcócer; Warren Madrigal y Manfred Ugalde.
La Sele necesita ganar y que Haití empate o pierda ante Nicaragua para obtener el boleto directo al Mundial 2026.
Para el repechaje, Costa Rica tendría que triunfar y que Panamá pierda en casa contra El Salvador o bien que Surinam pierda en Guatemala.