¿Cómo está Fernando Batista tras ser elegido para dirigir a Costa Rica? Esto dice su entorno

El técnico argentino Fernando Batista fue el elegido para dirigir a la Selección Nacional. Durante las últimas horas se negocian temas contractuales para pulir los aspectos finales y estampar la firma.

En Teletica.com contactamos este jueves a Carlos Mac Allister, cercano al técnico y quien le colabora en este proceso, y aseguró que "como confirmo la Federación de Costa Rica estamos conversando con ellos para acordar el contrato de Fernando".

"El está encantado con la posibilidad de ser el entrenador de una selección tan importante. Lo demás lo debe comunicar la Federación y lo hará cuando esté todo listo. Soy optimista que todo saldrá bien. Más no puedo decirte".

Se tiene previsto que Batista firme el vínculo en los próximos días y arribe la próxima semana al país.

Su primer reto será el de afrontar los partidos amistosos ante Jordania el próximo 27 de marzo y, cuatro días después, contra la Selección de la República Islámica de Irán.

Los partidos se disputarán en Amán, Jordania.



Ambos combinados están clasificados al Mundial 2026. Los jordanos disputarán el grupo B y los iranies el A.



Será la primera vez que Costa Rica se mida con Jordania, y la tercera contra Irán.

