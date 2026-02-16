Comitiva de la Fedefútbol viajará a reunirse con los candidatos al banquillo de La Sele

El director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Rónald González, partirá este lunes rumbo a Barcelona, España, para finiquitar la elección del nuevo entrenador de la Selección Nacional.

González viajará junto a Sergio Hidalgo, miembro del Comité Ejecutivo, para llevar a cabo las entrevistas finales con los principales candidatos al banquillo de La Sele, el técnico español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert.

Se espera que, después de estas entrevistas, quede definido el nombre de quien será el nuevo seleccionador de la Tricolor.

La federación y González confían en tener al nuevo timonel antes de la fecha FIFA de marzo y que se pueda aprovechar esta ventana de amistoso para la mayor.

De momento, el candidato número uno para dirigir a La Sele es Robert Moreno, extécnico del Mónaco, Granada y la Selección de España.



