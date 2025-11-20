Comité Ejecutivo de la Fedefútbol se reúne este viernes

Este jueves, a eso de las 5 p. m., se realizará una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Así lo confirmó Leonardo Vargas, miembro del Comité y presidente del Cartaginés.

El encuentro llega dos días después de que la Selección Nacional se quedara sin su boleto al Mundial 2026, en medio de fuertes cuestionamientos al entrenador Miguel Herrera.

También han surgido dudas sobre el trabajo de Ignacio Hierro, director de selecciones, y del presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto.

Además, la Fedefútbol convocó a una conferencia de prensa para este viernes a las 8:30 a. m.

