Comisión especial escogerá al nuevo director deportivo de la Fedefútbol

Una comisión especial será la encargada de escoger las mejores opciones para el puesto de director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Este jueves se oficializó la salida del mexicano, Ignacio Hierro, del cargo de director deportivo tras lo que fue el fracaso de no clasificar al Mundial 2026 de Norteamérica.

De ahí que ahora el Comité Ejecutivo quiera dar esta responsabilidad a una comisión técnica que pronto se dará a conocer a sus integrantes.

“Sí, obviamente el nombramiento recae sobre el Comité ejecutivo. Será el Comité Ejecutivo el que haga el nombramiento, obviamente oportunamente, después de un análisis que hay una comisión que hará un análisis de los currículos que se empezarán a recibir a partir de este momento para traer a un nuevo director deportivo”, mencionó Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, quien fue el vocero designado tras la reunión que decidió la salida de Hierro.

Pero, ¿quiénes forman parte de este comité designado? El propio Araya respondió.

“Son varios miembros del Comité Ejecutivo y la Secretaría General y son los que recibiríamos los currículos y empezaremos el análisis inmediatamente a partir del día de hoy”, mencionó.

De esta forma la comisión será integrada por Leonardo Vargas, Sergio Hidalgo, Silvia Bolaños y Gustavo Araya.



Según explicó Araya, Ignacio Hierro antes de irse presentó una serie de candidatos para el cuerpo técnico de la Selección Mayor.

“Es evidente que el nombramiento del director deportivo es muy importante, es fundamental para la elección del Cuerpo Técnico, aunque son paralelos en el sentido de que evidentemente también se ha trabajado, Ignacio venía trabajando en ello e hizo una presentación hoy en la cual mostró una cantidad importante de nombres. Evidentemente, será fundamental también esperar el nombramiento del director deportivo para que él forme parte de esa elección”, añadió.

Pese a que ahora hay un poco más de tiempo tras la no clasificación al Mundial 2026, la Fedefútbol quiere resolver tanto el puesto de director deportivo lo más pronto posible, para luego pasar al siguiente paso: la elección del nuevo técnico de la Tricolor y el proceso rumbo al 2030.



