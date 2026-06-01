Colombia-Costa Rica: no se pierda los detalles del encuentro acá

La Selección Nacional buscará su cuarta victoria ante Colombia este lunes, cuando visite a los sudamericanos en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La Tricolor será el rival de despedida para los cafeteros, que se preparan para disputar la Copa del Mundo 2026.

Los colombianos forman parte del Grupo K junto a Uzbekistán, Congo y Portugal.

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