Claudio Vivas: “No es una serie terminada, estamos vivos, despiertos y con muchas ganas”

Una vez más, el técnico de la Selección Nacional, Claudio Vivas, fue el principal señalado tras la caída ante Panamá 0-1 por Liga de Naciones.

El estratega argentino tomó la Tricolor de forma interina tras la abrupta salida de Gustavo Alfaro y la serie ante los vecinos del sur era vital en su ideal de seguir en el banquillo, ya de forma oficial.

Pese a lograr superar la fase ante Surinam y Guatemala, una vez más Panamá se convirtió en piedra en el zapato, haciendo que la clasificación al Final Four de la Concacaf esté en la cola de un venado.

Consultado al respecto, el estratega dio su versión sobre lo que dejó hacer La Sele y los fallos que se tuvo ante Panamá.

-¿Cómo explicar la derrota de hoy ante Panamá?

Porque este tipo de series son series que los detalles son muy importantes. No fue un partido donde el rival generó 10 ocasiones y nosotros 11, en realidad, el rival generó un par de acciones de gol y nosotros tres o cuatro. A partir de ahí los detalles son trascendentales.

En el primer tiempo fuimos superiores y en el segundo tiempo fue más parejo. Panamá hizo un gran partido y la verdad Costa Rica hizo un buen partido, tienen ventaja ellos, pero la serie está abierta.

-¿Cómo trabajar la parte anímica de un grupo tan joven?

Estamos muy bien anímicamente. Obviamente, no vamos a salir del vestuario contentos, pero mañana entrenamos y a la concentración, ya cerramos el capítulo, analizaremos el juego y prepararemos un partido de visitante, pero el grupo está bien anímicamente. Es una derrota digna, pero bajo ningún punto de vista estamos conformes, tenemos sed de sacar esto adelante, son jóvenes, pero tienen el temple muy alto.

-Brandon Aguilera dijo que le daba gracia la reacción y los insultos de los aficionados. ¿Cómo trabajar eso?

No lo vi, porque me fui rápido al vestuario, tendría que hablar con él. Con la gente no hay que racionar, ellos vienen a ver el partido y se van frustrados, pues, comenzamos perdiendo la serie y ampliamos esa seguidilla de seis partidos, pero también hay que destacar que Costa Rica es seis veces mundialista.

También hay que decirle a la gente que Aguilera es un jugador joven que lo viene haciendo bien.

-¿Qué se le dice al aficionado? ¿Qué falta?

Decirle que vamos a hacer el esfuerzo para tratar de quedarnos con esta llave, respetamos al rival, sabemos que tiene sus atributos, pero no es una serie terminada, estamos vivos, despiertos y con muchas ganas. Lamentamos no contar con Mitchell y seguramente sin Juan Pablo Vargas también por una molestia en el aductor.

-¿Cuál es el criterio de la realidad de nuestro fútbol ante la de Panamá, pues, de los 11 partidos solo una victoria?

Sí, pero ¿quién fue a Qatar? El análisis es que ellos vienen con un proceso largo de varias eliminatorias, tiene buenos jugadores, pero nosotros tenemos lo nuestro. No despreciemos nuestro fútbol por perder un partido y ampliar a seis partidos. Ustedes deberían de hacer un análisis más profundo de la situación de nuestro país, tenemos muchos legionarios y tal vez es de ir encontrando esa permanencia en estilo de juego y resultado. Esto no es para rendirse, es para valientes.

-Después del gol no tuvimos respuesta. ¿Qué tanto le preocupa eso?

Pero la jugada de Andy Rojas, el cabezazo de Calvo desviado… Panamá no nos hizo más daño, creo que no lo comparto. Imaginate si hubiéramos perdido la llave 0-3 como el año pasado, estaría casi sentenciada, más bien tuvimos que hacer dos cambios casi obligados que no estaba en los planes, pero bueno, el fútbol es esto, creo yo que tuvimos respuesta, a lo mejor no la deseada.

-¿Le sigue apostando a este planteamiento o lo variará ante Panamá?

El planteamiento es presionar al rival en campo rival, presionamos alto a Panamá y por momentos generamos situaciones de riesgo. Contreras estará dentro de los 23 el próximo lunes y fuimos ofensivos con doble nueve, mantuvimos los extremos abiertos, hay que esperar el lunes y después del partido a lo mejor doy otra respuesta.

-¿Todavía juega la historia y jerarquía de Costa Rica en estas series?

No la perdió, lo que pasa es que el fútbol a evolucionado. Ya no hay ningún rival fácil, Panamá tiene un desarrollo de juego muy bueno.