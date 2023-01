Claudio Vivas: "Mi obligación es que el futbolista llegue lo más completo a la Selección Mayor"

“Vamos a apuntar a la formación del jugador. Me ha tocado estar en las dos veredas, equipo de primera y formación de jugadores. Cuando he estado en Primera a los técnicos nos exigen resultados inmediatos, pero el jugador no llega completo, entonces nuestra primera tarea es tratar de que el futbolista llegue de lo más completo posible al equipo absoluto, sea masculino o femenino”, expresó Vivas.