Claudio Vivas: "Manfred Ugalde tiene muchas ganas de volver a jugar con la Selección"

El técnico interino de la Selección Nacional, Claudio Vivas, analizó la lista de convocados para los juegos ante Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos de setiembre.

Vivas habló sobre el regreso de Manfred Ugalde y también de la convocatoria de Keylor Navas.

Además, se refirió a la búsqueda de entrenadores o entrenadoras de las selecciones masculina y femenina.

Los ticos jugarán ante Arabia el viernes 8 de setiembre a la 1 p. m. en Newcastle, Inglaterra.



Además, la Tricolor enfrentará a Emiratos Árabes Unidos el martes 12 de setiembre a las 10 a. m. en Zagreb, Croacia.



Regreso de Manfred Ugalde: Más que negociación siempre mantuvimos un diálogo con el jugador, todas las partes involucradas tuvieron que ver para llegar a buen puerto, la visión es que queremos mirar hacia adelante. Ugalde es un jugador que tiene nivel internacional, tiene buen rendimiento, ha mostrado su nivel competitivo, lo que tratamos de establecer es un vínculo para tratar de llegar a un buen destino. Es un jugador joven y tiene mucho para dar, tiene muchas ganas de volver a jugar en la Selección.

Keylor Navas: Para jugar el Mundial quedan dos años y nueve meses, tuvimos conversaciones, estamos contentos, para nosotros es un jugador importante, estamos contentos de que pueda estar. Para dejar en claro, no con todos los jugadores hablamos, con algunos.

Randall Leal y Julio Cascante: El director deportivo no convoca jugadores, el director deportivo aconseja. La realidad es que yo no puedo responder por qué no eran convocados. Tienen mucha regularidad en la MLS.

Nuevo técnico de La Sele: Estoy hablando con algunos entrenadores de manera virtual, buscando un criterio en el perfil, estamos hablando con entrenadores locales y extranjeros. Estamos tratando de llegar a un punto de encuentro en todos los sentidos. No hay nada concreto. Yo escucho muchas cosas, pero me centro en no equivocarme y tratar de dar con el líder que pueda llevarnos adelante.

Perfil del nuevo técnico: Sin importar la nacionalidad, buscamos un líder, ser seleccionador no es lo mismo que ser técnico de un equipo. Buscamos personalidad, antecedentes deportivos, conocimiento de nuestros jugadores, no solamente de los jugadores locales, sino todos los legionarios, dialogar con la dirección deportiva. El que decide siempre es el entrenador. Hay que buscar un entrenador que se adapte al perfil futbolístico de nuestro país. Que pueda. Liderazgo, una carrera importante dentro de su vida futbolística y conocimiento nacional y global de los jugadores y que sea un vínculo de encuentro con jugadores jóvenes.

Finalistas: Van quedando algunos en el camino porque ya tienen compromisos con clubes y hay otros porque en la reunión no me despiertan el entusiasmo. Puede ser presentar una terca o cuatro técnicos, de ahí no va a pasar.

Presupuesto de cuerpo técnico anda entre $50.000 y $70.000: Si nos podemos a analizar estamos muy lejos de poder competir por un entrenador como Roberto Mancini. Yo no manejo presupuestos, me inclino en la parte deportiva. No hay que quedar preso de las palabras, a veces es un día más, a veces es una cláusula más o una menos. Lo que tiene que ver con contratos a mí no me compete. Lo que sí me toca es presentar opciones. Si el tesorero saliente opinó de esa manera es porque tendrá conocimiento de causa. Yo estoy buscando opciones sin meterme en la parte económica.

Elías Aguilar: Me parece un jugador que Herediano ha podido recuperar. Me incliné por la juventud de Brandon Aguilera que está en el Nottingham Forest y por Joel Campbell que aún nos puede seguir dando muchas cosas. Desde que yo armo un mapa futbolístico, yo trato de ser consecutivo con el pensamiento. Elías podría haber estado, pero en estos partidos la decisión fue otra. Es un jugador muy convocable.

Elian Quesada: Puede jugar como lateral izquierdo, hemos hablado con él y el padre, hemos tenido muy buena recepción, está con muchas ganas de poder entrenar el martes.

Nueva entrenadora de La Sele Femenina: Se está haciendo un trabajo desde el 13 de agosto, nosotros tenemos que dar la lista el 2 o 3 de setiembre, todavía no hay nadie designado, estamos buscando alternativas, yo le presenté al nuevo Comité tres posibilidades, tampoco nos podemos equivocar. Es muy importante proyectar bien al fútbol femenino. Hay muy buenas jugadoras, por lo pronto seguramente en los próximos días o en la próxima semana tendremos que designar a un técnico o una técnica. Se hizo un trabajo similar al de la Selección Masculina.