Claudio Vivas: “Acá no importa mi continuidad, acá lo que importa es ganar”

Para Claudio Vivas el partido ante Guatemala será su primera gran final al frente de la Selección Nacional.

El técnico argentino, quien está de forma interina con la Tricolor, ya ha dicho que quiere seguir al frente de la Mayor y sabe que una debacle ante Guatemala podría marginarlo de eso.

Sin embargo, el estratega no quiso autoevaluarse e incluso declaró que lo de su futuro en el puesto o no, ni siquiera es importante para mañana ante los chapines.

“Acá lo relevante es que no esté en juego mi puesto o no, acá es la selección lo importante. Antes del partido de Surinam estábamos obligados a ganar, así que acá no es la excepción”, mencionó.