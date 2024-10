Claudio Vivas: "A nosotros nos da lo mismo jugar contra el campeón del mundo o Surinam"

El técnico de la Selección, Claudio Vivas, afirmó que no se puede bajar la guardia para la visita de este viernes, a las 4 p. m., a Surinam por la Liga de Naciones.

Vivas afirmó que "a nosotros nos da lo mismo jugar contra el campeón del mundo o Surinam".

—¿Pueden jugar juntos Manfred Ugalde y Alonso Martínex?

Estoy abierto a toda posibilidad, dos centrodelanteros con similares características pueden jugar juntos si es conveniente. Contra Guatemala, nosotros jugamos con dos centrodelanteros con diferentes características. Está dentro de las posibilidades que puedan jugar los dos.

—¿Qué análisis hace del rival?



Lo he estado observando, sin lugar a dudas es un equipo fuerte, de mitad de cancha hacia adelante tiene jugadores en ligas importantes en Europa, tenemos que venir a hacer lo nuestro, a nosotros nos da lo mismo jugar contra el campeón del mundo o contra Surinam mañana, para nosotros es lo mismo, es un partido de selección, tenemos obligación, tenemos que dar pasos contundentes.

—¿Hay algún espacio para sorpresas en la alineación?



Estoy muy contento porque hemos hecho cuatro entrenamientos muy importantes, todavía no tengo definido el equipo, yo creo que lo más importante de este grupo es que todos están listos, algunos con más minutos, otros con menos, ayer antes del viaje hicimos un entrenamiento donde unos entrenaron de una manera y otros, de otra. Todos tienen que estar listos y preparados, el día de mañana definimos el 11 que empieza.

—¿Qué opina de jugar en cancha sintética?

Vamos a conocer hoy el campo, tenemos jugadores que juegan en el torneo local y tienen diferentes tipos de superficies, también algunos legionarios y eso no es un impedimento, no vamos a preparar, los jugadores van a ver el calzado que van a utilizar, no será una excusa. Lo más importante es el equipo, cómo funciona en el campo de juego y tratar de ser mejor.

—¿Qué hace falta para definir la alineación?

Sería adelantarme un poco a la formación, me falta definir quién es el jugador ideal en el ataque, para mí el más importante es el inmediato. Se evalúa el aspecto físico, el técnico-táctico y las características. Lo único es definir el hombre en ese esquema que estamos pensando.

—¿Qué tan vital es mantener el cero en defensa?

Siempre hay que estar alerta, se ha mostrado solidez, hay que seguir con la misma manera, los convocados están listos para jugar. Es fundamental para ser un equipo sólido en ataque, con posibilidades de quedarnos con el partido, es defender de la mejor manera posible, estar muy sólido en los aspectos defensivos.

—¿Cómo está Joel Campbell?



Conmigo ha jugado siempre, me ha tocado dirigir dos partidos el año pasado y ha jugado los dos, en una posición donde creo que es importante. Luego otros dos y también ha jugado. Es un jugador valioso, está vigente y puede seguir dando cosas en la selección. Es un jugador muy importante y está en el Brasileirao que no es fácil para nadie. Es una pieza importante como lo son otros jugadores que nos dan otras cosas, pero Joel nos ayuda en la parte futbolística y en lo grupal. Él se lo ha ganado y de mantener ese nivel seguirá siendo una pieza clave para nosotros.

—¿Veremos una Costa Rica más ofensiva?

El rótulo ofensivo es dependiendo de las opciones que generan y las que se anotan. Está listo para afrontar cualquier compromiso, acá lo más importante es que tenemos que mejorar y seguir generando acciones de gol y ser contundentes. Los partidos no se gana fáciles, quizás como se ganaban hace 30 años, si vos analizás la lista de Surinam, ellos juegan en Europa y eso hay que respetarlo. Tenemos que hacer lo nuestro y respetar el rival.