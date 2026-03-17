"Chinéeme": Así pidió Keylor Navas la capitanía de La Sele, según el Piojo Herrera

El exseleccionador nacional, Miguel "El Piojo" Herrera, contó detalles del regreso de Keylor Navas a la Tricolor.



Fiel a su estilo, en una entrevista, El Piojo conversó del tema con el periodista José Antonio "Toño" de Valdés Franco. Hay que recordar que Navas se retiró de La Sele en mayo 2024 y retornó un año después, luego de una conversación con Herrera en Argentina.



Herrera calificó a Navas como "un tipazo" y destacó el deseo que tuvo el portero de volver a vestir la casaca de la selección.

"Ni usted ni yo vamos a ver un tico que haga lo que hizo este señor, no va a haber, no sé si en 100 años va a volver a salir otro tico, pero lo que hizo este señor no lo van a ver toda nuestra generación y la que sigue no lo creo", dijo El Piojo.

Detalló que en la conversación con Navas, el guardameta le contó "yo tuve un problema muy fuerte en París, la verdad, Luis Enrique me trató muy mal, pues no, no hice química con él y me trató muy mal y me fue muy mal. Y entonces mi cabeza se fue por completo. Entonces yo vengo a la selección, hablo con el profesor (Gustavo) Alfaro y le digo, no estoy, mi cabeza no está, no sé qué voy a hacer, ahorita no estoy, no te voy a ayudar. Y él, pues no me dice si, y no me volvió a llamar. Y no me volvió a llamar nunca, me dice, ni por teléfono de cómo estás".

El extécnico de Costa Rica indicó que Keylor "es muy devoto de Dios, como religioso" y contó cómo fue que decidió retornar al fútbol, luego de andar en moto durante un tiempo.

"Puse mis ideas en claro y le dije a mi esposa, voy a regresar. El primero que me llame voy a regresar. Empieza a sonar que regresa y le habla Rosario. Yo lo voy a buscar allá y le digo, bueno... ¿Cómo estás? No, estoy muy bien, muy contento. Total de dos, dos, tres platicas, le digo, bueno, yo te voy a llamar. ¿De verdad? Sí. "Mi amor, estamos de regreso en la selección. O sea, yo me quedé así, volteé a ver al presidente (Osael Maroto) y lo volteé a ver, y le decía yo, o sea, lo ganó todo. O sea, está orgulloso y feliz de que luego lo vaya a llamar a la selección, como si fuera un chavito", detalló.

Para El Piojo eso fue "muy significativo", pues habló con su esposa, "y pues ya empezó con lo del gafete".

"A mí, la verdad, no me gusta mucho que el portero sea el capitán. Hay veces que son importantes porque son con mucha personalidad. Nahuel, Marchesin, Memo y ahora Keylor, son tipos con mucha personalidad y a lo mejor se merecen siempre el gafete. Pero a mí no me gusta porque no es el tipo que puede acercarse al árbitro, hablar con él, presionar un poquito. Cuando sale el portero desde allá, ya te reciben con la tarjeta, sin haber abierto la boca, que porque lo están exhibiendo. Eso es una tontería. "Pero bueno, no, que deme el gafete. Y yo le daba mis opiniones, le digo, vamos a ver. Y de repente me dicen, no, chinéeme, chinéeme. Y yo, híjole, y voltea a ver al presidente y le digo, ¿Qué me dijo? Bueno, en total, terminó la plática, terminó la cena, nos vamos. Y le digo al presidente ya cuando vamos al hotel, oiga, ¿Qué me quiso decir con eso de chinéeme? O no sé, ¿Qué me dijo? No, chinéeme quiere decir que lo consienta, que le dé un poquito de cariño, que se sienta él consentido. Y yo le digo, vale, bueno, está bien", señaló.

Por último recordó una conversación con Francisco Calvo, quien era el capitán en ese momento y "le digo, mira, regresa Keylor y creo que hoy se merece".

"Hoy la FIFA abrió un espacio de donde el capitán es el portero, él va y habla con el árbitro y le dice, este tipo es el que va a representarme en la cancha, de fuera de la cancha para que no yo salga a reclamar", concluyó.





