Celso Borges reconoce la importancia de su papel de líder dentro de la Tricolor

Consciente de que su papel dentro y fuera de la cancha va más allá del rectángulo del juego y pasa más por su experiencia y lo que puede ayudar a los más jóvenes.

Así vive Celso Borges las horas previas al que podría ser su regreso oficial a la Selección Nacional y así sumar su partido 160 con la camiseta tricolor.

El volante de Alajuelense asegura estar ya recuperado de su lesión y estar listo para volver a ponerse la camiseta, pues en los anteriores juegos no estuvo, pese a que ya formó parte del grupo.

“Estoy sin dolor que es algo que me alivia bastante el hecho de poder ayudar tanto dentro desde afuera y eso creo que el partido es importantísimo para todas nuestras aspiraciones y es un partido de mucha atención y concentración”, explicó.

Precisamente a Celso lo dejaron en convocatoria en los partidos anteriores debido al aporte de experiencia hacia los más jóvenes y quienes sueñan con su primer Mundial.

“Los que ya tenemos un poco más de rodaje en este tipo de partidos tenemos una labor que es enseñarle a los demás ese camino y asumiendo ese papel como el de los demás que ya tienen experiencia.

“Es un poco tranquilizar la situación, en el sentido de si hay muchas ansias y entre todos hablamos. Yo hago mi parte, Keylor, Calvo, Juan Pablo, Kendall; pero hay algo muy importante es que ellos también nos dan mucha información a los que tenemos más rodaje, también nos nutrimos de ellos”, añadió.

El capitán de Alajuelense destacó que más allá de si son legionarios o militan en la liga tica, cada seleccionado debe estar preparado para defender los colores patrios y “no es tanto donde se juega, sino su preparación, como se duerme, como se cuida, así que es parte de todo. Lo más importante es que haya un equipo en común”.

Finalmente, destacó los aspectos clave para ganar el vital partido ante Haití.

“Hay que ser inteligentes y jugar con nuestras fortalezas y siempre dar la sensación de que tenemos el control del juego, hay muchas sensaciones dentro del juego que lo irán posicionando bien”, puntualizó.



