Celso Borges: "Este Mundial ha sido una lección de vida para todos"

30 de noviembre de 2022, 8:19 AM

Nosotros estamos tranquilos, esperanzados, contentos y esperando conseguir una victoria, cuando perdimos el primer partido no éramos los peores, ahora, por ganarle a Japón tampoco somos los mejores, hay ecuanimidad.

Creo que la gente con más experiencia, sobre todo, no solo él (Navas), si no todos vivimos nuestro duelo muy particular, pero siempre en pro del interés grupal, es difícil encajar siete goles, la tensión es para Keylor, pero en este caso fuimos todos los responsables de una situación así.