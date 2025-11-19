El experimentado mediocampista de la Selección Nacional, Celso Borges: "Es una decepción no ir a un Mundial más" se mostró muy dolido tras el empate sin goles ante Honduras y la no clasificación al Mundial 2026.

Celso habló en la transmisión de Teletica Deportes y afirmó estar "triste y molesto".

"Es una decepción no ir a un Mundial más, es algo diferente a lo que hemos estado siempre. Hay que asumir lo que sucedió porque no es poca cosa", respondió Borges.

Además, recordó cuando la Tricolor se quedó al margen de la cita mundialista de Sudáfrica 2010.



"Ahora, digamos, cuando quedamos fuera en el 2009 cuando quedamos fuera nos ayudó para entender lo sucedido, si se quiere ver como una oportunidad, será así, a veces este tipo de golpes ayudan al crecimiento personal", concluyó.

