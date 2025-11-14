Celso Borges, el retorno del jugador récord de La Sele

Se había retirado de la Selección Nacional pasado el 15 de marzo del 2024, pero la necesidad de un armador y líder, llevó a que el técnico Miguel Herrera lo volviera a tomar en cuenta.

Celso Borges saltó este jueves al Ergilio Hato Stadium de Curazao como principal líder de una Tricolor que está urgida de un triunfo para mantener las aspiraciones rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Con su titularidad, Borges Mora sumará así su partido 160 clase A con La Sele (163 partidos contando los no oficiales).

Suma 25 goles con la Mayor, 11 de ellos en juegos eliminatorios, de ahí su importancia dentro del once del Piojo Herrera.

Además, suma así su quinta eliminatoria desde su debut en el 2008, disputando así los juegos rumbo a Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los números de Celso Borges:

Quinta eliminatoria

-159 Partidos Clase A

-25 Goles

-11 Goles en Eliminatorias

**Datos estadísticos de Daniel Calderón de Teletica Deportes







