Celso Borges: "El partido contra Honduras es el más importante en muchos años"

El volante Celso Borges está de regreso en la Selección Nacional. Este jueves atendió a los medios de comunicación en el Proyecto Gol.

Esto fue todo lo que dijo Celso tras volverse a poner la indumentaria de entrenamiento de la Tricolor.

—¿Qué sentimiento tiene de regresar a la Selección?

Ya es una posibilidad real que uno vuelve a abrir ese baúl que tenía de buenos recuerdos y de buenos momentos. Y ya cuando uno se pone la camiseta vuelven todos esos sentimientos. Estoy muy contento, muy ilusionado de estar acá nuevamente y aportar.



—¿Cómo fue ese momento cuando suena el teléfono y te dicen, Celso, mira, quieres volver a La Sele?

Sí, ya había un ciclo que había cerrado, digamos, entonces me dediqué a otras cosas, a ver otras posibilidades. Y también lo hago con muchas ganas y con mucha felicidad, pero obviamente cuando viene una llamada de estas, pues, eso es a lo que uno se dedica. Y después de la selección, eso lo hace muy feliz a uno, lo llena de mucha ilusión, ver al país comprometido con lo que queremos. Entonces, y eso siempre lo trae a uno mucha felicidad.

—Habla también de aportar, pero no solamente futbolístico: ¿Es consciente también de que la parte experiencia es vital en este regreso suyo?

Sí, sí, todo lo que uno pueda ayudar a que el grupo esté mejor, pues genial.

En todas las facetas, en todas las facetas, por algo es que ya ha habido un camino recorrido y se trata de transmitir esa información también a los que lo viven la primera vez o los que tienen un par de experiencias. Y se trata de eso, ahora se trata de que Costa Rica pueda sacar eso contra Honduras y a partir de ahí ya veremos contra Nicaragua.

—Ahora bien, ya estando aquí, ¿Ya pasa por la mente a ir a un cuarto Mundial?

Por supuesto que sí. Primero, generalmente mi cabeza está en el partido contra Honduras. Yo creo que es el partido más importante de muchos años, ¿no? Entonces creo que la cabeza tiene que estar enfocada en eso primero y a partir de ahí ya puede pensar en la posibilidad de hacer eso. Pero claro, lo que es es un mundial para Costa Rica, ¿no? Para uno, que es bonito siempre la experiencia, pero ahora mismo es Honduras.



—¿Cómo está la dolencia, la lesión de la que se hablaba previo al juego, de la Liga?

Bien, bien, muy bien. La verdad que en el club estuvieron muy atentos siempre, como siempre lo han hecho. Y aquí en la federación estuvieron muy pendientes de la lesión también.



Entonces seguí trabajando conjuntamente y pues hasta el día de hoy que me encontré bastante bien. Vamos a ver en estos días cómo va evolucionando, pero va bien.

—¿Cómo analiza las pasadas convocatorias?

Bueno, yo creo que lo más importante es ahora lo que está por venir. Yo creo que con la gente que va a ir llegando y todo, va a ser un grupo muy enfocado en lo que se requiere. El equipo ha estado jugando bastante bien, simplemente yo creo que lo único que hemos tenido ahí es el resultado contra el equipo. Pero después de eso pues lo recuperaremos en algún otro lugar, porque esto es Costa Rica.

—Por su lesión: ¿Para cuántos minutos está?

Por dicha no juega mañana, no. Por dicha se juega hasta el 9, así que por eso se ha ido evolucionando bien la lesión. Yo me encuentro bastante bien, pero hay que ver estos días y ver cómo está, pero no creo que haya ningún problema.

—¿Suma algo esa faena que hizo Alajuelense en función de la selección?

Yo creo que para el fútbol de Costa Rica siempre es bueno que sus equipos se encuentren compitiendo bien a nivel internacional. Todas esas situaciones anímicas son buenas y nos da mucha confianza para el 9 de octubre poder sacar el partido.

—Habló con Miguel Herrera, él hablaba de un rol de manejo, de medio campo, de ese sector para la selección, ¿Qué lte pudo decir también en esa llamada?

Sí, bueno, que en aspectos que él necesitaba, creo que tendremos la opción de hablar más a fondo ahora en estos días que estamos acá.



Entonces ha sido un poco por encima, pero entiendo muy bien a qué se refiere él con lo que le ha dicho y lo espero aportar dentro del departamento.